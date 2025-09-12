В России предложили приравнять вейпы к наркотикам

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев высказал мнение о необходимости увеличения ответственности за продажу вейпов, приравняв их к наркотикам. Об этом пишет РИА Новости. По его словам, одного запрета на вейпы недостаточно для решения проблемы, и меры наказания должны быть аналогичны тем, что применяются к распространению наркотических веществ. Гусев подчеркнул, что вейпы представляют собой серьезную угрозу, и необходимо ужесточить контроль за их продажей и употреблением.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев высказал мнение о необходимости увеличения ответственности за продажу вейпов, приравняв их к наркотикам. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, одного запрета на вейпы недостаточно для решения проблемы, и меры наказания должны быть аналогичны тем, что применяются к распространению наркотических веществ.

Гусев подчеркнул, что вейпы представляют собой серьезную угрозу, и необходимо ужесточить контроль за их продажей и употреблением.

Это заявление прозвучало на фоне поддержки президента России Владимира Путина, который ранее одобрил инициативу губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о предоставлении регионам права запрещать вейпы в торговле и обращении. Ожидается, что законопроект, касающийся этих изменений, будет принят в течение ближайших двух месяцев.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости