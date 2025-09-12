В работе мобильного приложения Альфа-банка произошел сбой
Число обращений за час достигло почти двух тысяч. Пользователи не могут перевести деньги и провести оплату, жалобы также касаются Онлайн-банка и Бизнес-онлайн, часть клиентов не могут войти в личный кабинет.
