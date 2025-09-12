В Касимове во время раскопок нашли усыпальницу хана
В Старом Посаде в Касимове на раскопках обнаружены стены усыпальницы хана. Об этом сообщили в Telegram‑канале «Касимовский ориентир». На раскопках работают специалисты из Казани. Фотографии сделал фотограф Максим Назаркин. Стены текие (усыпальницы) обнаружили 11 сентября. Главой экспедиции является Фарид Ахметгалин, который рассказал касимовским краеведам о планах экспедиции и поделился сведениями о находках.
Фото: Максим Назаркин