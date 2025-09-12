Рязань
Скопинский район преодолел рубеж в 200 тысяч тонн собранного зерна
В Скопинском районе Рязанской области собрано более 200 тыс. т зерна, сообщила пресс-служба Минсельхоза региона. Обмолочено 91% площадей, средняя урожайность — 46,9 ц/га. Лучшие показатели у ОАО «Аграрий-Ранова» (61,5 ц/га), ИП ГКФХ Наседкин В. В. (57,9 ц/га), ООО «Звезда» (52,1 ц/га) и ООО «КурскАгроАктив» (51,4 ц/га). Максимальный валовый сбор в ООО «АПК Рязань-Агро» — более 45 тыс. т; также высокие показатели у ОАО «Аграрий-Ранова» (более 32 тыс. т), ООО «Звезда» (более 28 тыс. т) и ООО «СПФ Агро» (более 16 тыс. т). Министр Дмитрий Филиппов поздравил тружеников района и пожелал успешного завершения уборочной кампании.

