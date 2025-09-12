Скопинский район преодолел рубеж в 200 тысяч тонн собранного зерна

В Скопинском районе Рязанской области собрано более 200 тыс. т зерна, сообщила пресс-служба Минсельхоза региона. Обмолочено 91% площадей, средняя урожайность — 46,9 ц/га. Лучшие показатели у ОАО «Аграрий-Ранова» (61,5 ц/га), ИП ГКФХ Наседкин В. В. (57,9 ц/га), ООО «Звезда» (52,1 ц/га) и ООО «КурскАгроАктив» (51,4 ц/га). Максимальный валовый сбор в ООО «АПК Рязань-Агро» — более 45 тыс. т; также высокие показатели у ОАО «Аграрий-Ранова» (более 32 тыс. т), ООО «Звезда» (более 28 тыс. т) и ООО «СПФ Агро» (более 16 тыс. т). Министр Дмитрий Филиппов поздравил тружеников района и пожелал успешного завершения уборочной кампании.

В Скопинском районе Рязанской области аграрии достигли значительного успеха в уборке урожая, собрав более 200 тысяч тонн зерна. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза региона.

На сегодняшний день обмолочено 91% площадей, что позволило достичь средней урожайности в 46,9 центнера с гектара.

Наивысшие показатели урожайности продемонстрировали несколько хозяйств: ОАО «Аграрий-Ранова» с урожайностью 61,5 ц/га, ИП ГКФХ Наседкин В. В. — 57,9 ц/га, ООО «Звезда» — 52,1 ц/га и ООО «КурскАгроАктив» — 51,4 ц/га.

Максимальный валовой сбор зерна был зафиксирован в ООО «АПК Рязань-Агро», где было собрано более 45 тыс. тонн, а также в ОАО «Аграрий-Ранова» (более 32 тысяч тонн), ООО «Звезда» (более 28 тысяч тонн) и ООО «СПФ Агро» (более 16 тысяч тонн).

Министр сельского хозяйства и продовольствия области Дмитрий Филиппов поздравил тружеников Скопинского района с достижением этого важного рубежа и поблагодарил их за отличные результаты, пожелав успешного завершения уборочной кампании.