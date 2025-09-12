Скончался бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи
11 сентября в Москве скончался многолетний начальник и бывший генеральный менеджер футбольного клуба «Спартак» Александр Хаджи. Как сообщает пресс-служба клуба, ему было 79 лет. Александр Хаджи начал свою карьеру в «Спартаке» в 1983 году, работая администратором команды, и оставался в клубе до конца 2008 года, занимая пост генерального менеджера в последние годы своей работы. С 2022 года он также являлся членом Комитета ветеранов «Спартака». «Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении клуба.
