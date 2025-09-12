Рязанскую ВДНХ украсили в осенней тематике
Об этом сообщили в телеграм-канале «Нетипичная Рязань». Пространство значительно преобразилось: повсюду появились инсталляции, включая арт-объекты из пшеничных снопов и сена, гирлянды из ярких бус, а также тыквы всех форм и размеров. Особое внимание привлекает местный «Москвич», салон которого заполнен яблоками. На его крыше находится тюк сена, украшенный гирляндами.
Фото: Нетипичная Рязань