Рязанка возмутилась очередью на выдачу льготных лекарств

По ее словам, проблема возникла 11 сентября в аптеке на улице Бирюзова, дом 30 корпус 1. За препаратами выстроилась очередь из 10 человек с длительным ожиданием. «Люди с детьми, пенсионеры, больные, вынуждены сидеть в душном помещении, потому что система не работает», — поделилась посетительница. Она добавила, что в аптеке были два сотрудника, один из которых выдавал лекарства, а второй работал за компьютером, что и увеличивало время ожидания. Женщина добавила, что создалось впечатление, будто человека не научили работать в необходимой программе. Фармацевты, в свою очередь, на претензии отвечали: «Что-то не нравится — не ждите».

