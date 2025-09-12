Рязанцы рассказали о ночной «дискотеке» компании с колясками
Рязанцы рассказали о ночной «дискотеке» компании с колясками. Об этом в пятницу, 12 сентября, сообщает Telegram-канал «Топор. Новости Рязани».
Инцидент произошел в Семчине. На кадрах видно троих гуляющих с двумя колясками. На одной из женщин закреплена музыкальная колонка.
«В час ночи исполняет музыкальное трио. Родители, судя по всему, в нетрезвом состоянии, орут на весь район и идут с огромной колонкой из которой орет на всю музыка, а в коляске дети», — говорится в посте.