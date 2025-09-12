РНПК организовала волонтерскую экспедицию для школьников

Воспитанники детской общественной экологической организации «Хозяин Мещеры» школы № 47 провели волонтерскую экспедицию в село Ижевское Спасского района. Выезд осуществился при поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть»).

Школьники приняли участие в ландшафтных работах на территории некрополя XIX века и посетили музей космонавтики имени Константина Циолковского.

Отметим, что первые письменные упоминания о селе Ижевском появились в исторических актах XIV века. В 2021 году населенный пункт получил статус исторического поселения, на территории которого расположены объекты культурного наследия, обладающие высокой историко-архитектурной ценностью.

«В этом селе всё исторически ценно. Мы с ребятами не только расчистили аллеи некрополя от ветоши и свалок, нам повезло, мы под руководством местного жителя Никиты Гирина откопали одно надгробие. Никита работает вместе со специалистом из Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника и следит за правильностью расчистки и фиксацией находок, чтобы потом все подтвердить документально. Таким образом мы приняли участие в историческом поиске», — рассказала один из руководителей организации «Хозяин Мещеры» школы № 47 Елена Енякина.

После общественно-полезного труда на территории древнего некрополя, школьники познакомились в музее космонавтики с биографией и научными открытиями нашего земляка — выдающегося ученого, изобретателя, основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского, уроженца села Ижевское. Основной фонд музея составляют более 2600 единиц хранения — это коллекции изобразительного и декоративно-прикладного искусства, нумизматики, археологии, этнографии, документов и фотоматериалов.

РНПК поддерживает инициативы волонтеров-экологов «Хозяин Мещеры» школы № 47 с 2011 года. За это время проведено более 160 мероприятий, в ходе которых дети изучали историю региона и познавали окружающий мир.

В этом году при поддержке нефтяников юннаты ранее защищали проекты на научно-практической конференции «Участие в сохранении природного и культурного наследия» в Окском государственном природном биосферном заповеднике. В селе Старое Зимино Захаровского района ребята участвовали в субботнике и очистили от сухостоя парадный двор и парк старинной усадьбы. В селе Агро-Пустынь и в поселке Соколовка Рязанского района школьники очистили от мусора лес и пруд. В Окском государственном природном биосферном заповеднике провели летний практикум, где в течение недели изучали редкие виды флоры и фауны региона.

Справка:

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» является одним из основных поставщиков нефтепродуктов в Центральном федеральном округе. РНПК производит широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов: автомобильные бензины, включая экологичные «Евро 6» и Pulsar 100, дизельное топливо, авиационный керосин, дорожные и строительные битумы и др.