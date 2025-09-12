Рязань
Начался сезон ночных пролетов МКС над Рязанской областью
С началом сезона вечерних и ночных пролетов МКС над Рязанской областью жители могут наблюдать её как яркую «звезду». Об этом сообщает ВК‑группа «Меридиан 39. Астрономия в Рязани». В ближайшие четыре ночи станция будет видна над Рязанью и северной и южной частями области; на схемах показаны траектории — для северных и южных районов они сдвинуты на 5-10° соответственно. МКС движется с запада на восток и пересекает небо за 5-6 минут, но большая часть пути проходит в тени Земли. На схемах видимая часть отмечена жёлтой линией; вход в тень проявляется как плавное угасание света, после чего «звезда» исчезает. Прогнозы обещают улучшение условий видимости в ближайшие дни.

С началом сезона вечерних и ночных пролетов Международной космической станции (МКС) над Рязанской областью, жители центра и региона могут наслаждаться уникальным зрелищем. Об этом сообщили в группе ВКонтакте «Меридиан 39. Астрономия в Рязани».

В ближайшие четыре ночи МКС будет проходить над Рязанью, а также над северной и южной частями области. На схемах, опубликованных для удобства наблюдателей, указана траектория пролетов, которая для северных и южных районов будет находиться на 5-10 градусов ниже и выше, соответственно.

Полет МКС будет происходить в направлении с запада на восток, и станция будет выглядеть как яркая звезда, проходя через всё небо за 5-6 минут. Однако стоит отметить, что большая часть траектории во время пролетов проходит в тени Земли, поэтому наблюдателям следует искать МКС на видимой траектории, обозначенной желтой линией на схемах. Вход в тень будет заметен как плавное угасание света в течение нескольких секунд, после чего «звезда» исчезнет из поля зрения.

Согласно прогнозам, в ближайшие дни условия видимости пролетов улучшатся, что позволит жителям лучше насладиться этим захватывающим космическим зрелищем.

Фото: Меридиан 39. Астрономия в Рязани