Начался сезон ночных пролетов МКС над Рязанской областью

С началом сезона вечерних и ночных пролетов МКС над Рязанской областью жители могут наблюдать её как яркую «звезду». Об этом сообщает ВК‑группа «Меридиан 39. Астрономия в Рязани». В ближайшие четыре ночи станция будет видна над Рязанью и северной и южной частями области; на схемах показаны траектории — для северных и южных районов они сдвинуты на 5-10° соответственно. МКС движется с запада на восток и пересекает небо за 5-6 минут, но большая часть пути проходит в тени Земли. На схемах видимая часть отмечена жёлтой линией; вход в тень проявляется как плавное угасание света, после чего «звезда» исчезает. Прогнозы обещают улучшение условий видимости в ближайшие дни.

Фото: Меридиан 39. Астрономия в Рязани