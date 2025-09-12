Делегации из 12 стран прибыли в Рязань на VIII деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области»

Начал работу VIII деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области» ― крупнейшее международное мероприятие региона в экономической сфере. Около 300 участников ― послы иностранных государств, предприниматели региона, представители власти и институтов поддержки бизнеса, а также членов международных сообществ и организаций ― обсуждают механизмы формирования и продвижения экспортно-импортных потоков. В этом году в числе гостей участники из Беларуси, Китая, Кубы, Вьетнама, Ирана, Узбекистана, Таджикистана, Саудовской Аравии, Чили, Парагвая, Доминиканской республики, Колумбии.

Делегации из 12 стран прибыли в Рязань на VIII деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области». Об этом сообщает пресс-служба АРБ.

Центральным событием форума, организованного Агентством развития бизнеса при поддержке правительства Рязанской области, стало пленарное заседание. По словам губернатора Павла Малкова, выступившего на пленарной сессии, за последние шесть лет количество рязанских экспортеров выросло в 3 раза. Регион торгует более чем с 100 странами мира. Немалую роль в этом играет развитие мер поддержки компаний, ведущих свою деятельность в области ВЭД, и их популяризация среди экспортеров. Ключевую роль в этом играет Рязанский центр экспорта.

В рамках форума для представителей бизнес-сообщества работали панельные дискуссии по вопросам трансграничной торговли, круглые столы по конкретным направлениям экспорта, мастер-классы по ведению ВЭД от российских и иностранных компаний. Отдельные секции были посвящены обсуждению возможностей для развития экспорта в Китай, страны Латинской Америки, Персидского залива и Юго-Восточной Азии. Совместно с представителями «Агроэкспорта» бизнесмены обсудили перспективы и новые возможности для экспорта продукции АПК, а на сессии с ГК «Ростех» разрабатывали пути экспорта продукции гражданского и двойного назначения.

«Рязанские предприниматели смогут обсудить механизмы формирования и продвижения экспортно-импортных потоков, получить полезную информацию и ответы на свои вопросы. Важная часть форума — неформальные встречи, в том числе за дегустацией продукции рязанских производителей», ― отметила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в соцсети.

Кроме этого, на форуме состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Экспортер года Рязанской области-2024».

Деловая программа форума завершится 12 сентября в «Точке кипения», где состоится биржа контактов с представителями иностранных компаний.