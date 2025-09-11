Рязань
Итоги года
Публикации
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
Вчера 18:09
1 472
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
3 510
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
1 738
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
2 218
Жители Рязани пожаловались на работу общественного транспорта
«Вчера в 19:13 на маршруте № 17, по которому жители Дашково-Песочни и Канищева добираются домой, по данным „Яндекс. Карт“, было всего 4 автобуса. Люди стоят на остановках по 40-50 минут, а потом идут пешком или вызывают такси. При этом Министерство транспорта регулярно публикуют отчёты о поступлении новых автобусов. Только вот на деле этих автобусов вечером нет. Где они? Почему их не видно на линиях тогда, когда они реально нужны?» — заключили в жители.