Жители Рязани пожаловались на работу общественного транспорта
По словам местных жителей, после 19:00 муниципальный транспорт «исчезает с улиц». «Вчера в 19:13 на маршруте № 17, по которому жители Дашково-Песочни и Канищева добираются домой, по данным „Яндекс. Карт“, было всего 4 автобуса. Люди стоят на остановках по 40-50 минут, а потом идут пешком или вызывают такси. При этом Министерство транспорта регулярно публикуют отчёты о поступлении новых автобусов. Только вот на деле этих автобусов вечером нет. Где они? Почему их не видно на линиях тогда, когда они реально нужны?» — заключили в жители.
Жители Рязани пожаловались на работу общественного транспорта. Пост об этом появился в Telegram-канале Rzn Life.
