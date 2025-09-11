За год в России обучение в автошколах подорожало на 20%

Отмечается, что в среднем в России с января по июль 2025-го начальный курс вождения легкового автомобиля обходился в 42 тысячи 879 рублей. В 2024 году в этот период стоимость обучения была 35 тысяч 682 рубля. По данным газеты, дороже всего получение «прав» обходится в Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах (от 60 до 65 тысяч рублей). Наиболее доступные предложения — в Приволжском и Северо-Кавказском округах (в среднем от 16 до 24 тысяч рублей). В Москве в среднем за курс вождения придется отдать 46,7 тысяч рублей, а в Подмосковье — 43,8 тысяч рублей.

За семь месяцев 2025 года в России обучение в автошколах подорожало на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом 11 сентября сообщила «Газета.Ru».

