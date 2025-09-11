ВС России освободили населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области
В ведомстве добавили, что суточные потери ВСУ составили около 1 440 военных. Также российские бойцы ликвидировали вражескую многофункциональную радиолокационную станцию RADA израильского производства. Отечественные средства ПВО за уничтожили 3 авиационные бомбы, 4 снаряда РСЗО HIMARS, ракету большой дальности «Нептун» и 166 БПЛА самолетного типа.
ВС России освободили населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
