В Рязани ветераны и сотрудники ФСБ почтили память Феликса Дзержинского

По данным ведомства, сотрудники органов безопасности 11 сентября отмечают 148-летие со дня рождения главы Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. К памятнику Феликса Дзержинского около здания ФСБ возложили цветы. Дзержинский также был председателем Комиссии по борьбе с детской беспризорностью и внес значительный вклад в спасение тысяч несовершеннолетних, оставшихся сиротами после революции и Гражданской войны.

В Рязани ветераны и сотрудники ФСБ почтили память Феликса Дзержинского. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления.

По данным ведомства, сотрудники органов безопасности 11 сентября отмечают 148-летие со дня рождения главы Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем.

К памятнику Феликса Дзержинского около здания ФСБ возложили цветы.

«Под руководством Феликса Дзержинского ВЧК-ОГПУ быстро превратилась в одну из самых эффективных специальных служб мира, став защитником и орудием страны. Многие его операции стали классическими примерами для разоблачения террористов и шпионов, вошедшими в учебники для сотрудников как отечественных, так и зарубежных спецслужб», — отметили в пресс-службе

Дзержинский также был председателем Комиссии по борьбе с детской беспризорностью и внес значительный вклад в спасение тысяч несовершеннолетних, оставшихся сиротами после революции и Гражданской войны.

Помимо прочего, он стал первым советским лидером, который провозгласил здоровье граждан высшей ценностью государства. По его инициативе в СССР создали первое спортивное общество «Динамо».