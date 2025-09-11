Рязань
Итоги года New
Публикации
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
Вчера 18:09
1 471
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
3 507
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
1 738
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
2 217
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
В Рязани пройдет старт хоккейного сезона
В Рязани пройдет старт хоккейного сезона. Об этом сообщает пресс-служба ДС «Олимпийский».

Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» вернулся с первой выездной серии сезона 25/26, в которой провел 3 встречи и заработал 4 очка. Такого рязанские спортсмены достигли благодаря победам над столичным фарм-клубом ЦСКА — командой «Звезда» (0:1) и действующим победителем Чемпионата России по хоккею — нижегородским «Торпедо-Горький» (2:3).

Теперь хоккеисты готовятся к первой домашней серии сезона — 4 ближайших матча пройдут на льду дворца спорта «Олимпийский». В это воскресенье, 14 сентября, рязанцы сыграют против команды «Южный Урал» из Орска. Начало в 17:00. В грядущий вторник «десантники» встретятся с хоккеистами «Магнитки» (Магнитогорск), а в четверг сразятся с «Челметом» (Челябинск). Начало обоих матчей в 19:00. В субботу, 20-го сентября, «Рязань-ВДВ» вступит в ледовое противостояние с командой «Горняк-УГМК» из Екатеринбурга. Начало встречи в 17 часов.

ХК «Рязань-ВДВ» приглашает на игры болельщиков и просто любителей хоккея. Для гостей приготовлены розыгрыши призов и много других сюрпризов. Билеты уже в продаже — их можно приобрести в кассах дворца спорта «Олимпийский» и по ссылке.

