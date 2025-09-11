В Рязани пройдет старт хоккейного сезона

Хоккеисты готовятся к первой домашней серии сезона — 4 ближайших матча пройдут на льду дворца спорта «Олимпийский». В это воскресенье, 14 сентября, рязанцы сыграют против команды «Южный Урал» из Орска. Начало в 17:00. В грядущий вторник «десантники» встретятся с хоккеистами «Магнитки» (Магнитогорск), а в четверг сразятся с «Челметом» (Челябинск). Начало обоих матчей в 19:00. В субботу, 20-го сентября, «Рязань-ВДВ» вступит в ледовое противостояние с командой «Горняк-УГМК» из Екатеринбурга. Начало встречи в 17 часов.

В Рязани пройдет старт хоккейного сезона. Об этом сообщает пресс-служба ДС «Олимпийский».

Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» вернулся с первой выездной серии сезона 25/26, в которой провел 3 встречи и заработал 4 очка. Такого рязанские спортсмены достигли благодаря победам над столичным фарм-клубом ЦСКА — командой «Звезда» (0:1) и действующим победителем Чемпионата России по хоккею — нижегородским «Торпедо-Горький» (2:3).

ХК «Рязань-ВДВ» приглашает на игры болельщиков и просто любителей хоккея. Для гостей приготовлены розыгрыши призов и много других сюрпризов. Билеты уже в продаже — их можно приобрести в кассах дворца спорта «Олимпийский» и по ссылке .

Возрастное ограничение 18+