В Рязани фирму оштрафовали на полмиллиона за коррупционное нарушение
Отмечается, что в период с 2018 года по 2021 год руководитель отдела продаж коммерческой фирмы по металлопрокату незаконно передал должностному лицу промышленного предприятия 556 тысяч рублей, чтобы продлить договор между организациями. Прокуратура района возбудила в отношении юрлица дело об административном правонарушении). Фирму оштрафовали на полмиллиона рублей. Должностное лицо осудили за получение взятки. Деньги конфисковали.
