В России предложили ужесточить наказание за обман пенсионеров и инвалидов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Миронова.

По его мнению, срок лишения свободы за такие преступления должен быть до 15 лет.

«Самое страшное — это угрозы, с которыми сталкиваются одинокие люди преклонного возраста. Заступиться за них некому, жаловаться они не идут, и начинается давление по полной программе», — заявил парламентарий.

Он добавил, что пенсионеры и инвалиды являются одной из самых незащищенных категорий граждан. Многие мошенники специально выбирают их в качестве жертв, тщательно собирая информацию об их здоровье, родственниках, имуществе и финансовом положении.