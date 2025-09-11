В Минтрансе сообщили об открытии аэропорта Краснодара
Аэропорт Краснодара, закрытый с 2022 года, возобновил свою работу. Как сообщает Министерство транспорта России, аэропорт начал обслуживать рейсы с 09:00 мск 11 сентября. Теперь он будет принимать самолеты ежедневно с 09:00 до 19:00 мск, с максимальной интенсивностью не более пяти рейсов в час. В рамках возобновления авиасообщения планируется установить регулярные маршруты в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск, Уфу, Казань и Новосибирск. Первый регулярный рейс в Краснодар выполнит авиакомпания «Аэрофлот» из столицы 17 сентября.
Аэропорт Краснодара, закрытый с 2022 года, возобновил свою работу. Как сообщает Министерство транспорта России, аэропорт начал обслуживать рейсы с 09:00 мск 11 сентября.
Теперь он будет принимать самолеты ежедневно с 09:00 до 19:00 мск, с максимальной интенсивностью не более пяти рейсов в час.
В рамках возобновления авиасообщения планируется установить регулярные маршруты в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск, Уфу, Казань и Новосибирск. Первый регулярный рейс в Краснодар выполнит авиакомпания «Аэрофлот» из столицы 17 сентября.
Фото: РИА Новости / Виталий Тимкив