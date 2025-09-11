Рязань
В Минтрансе сообщили об открытии аэропорта Краснодара
Фото: РИА Новости / Виталий Тимкив