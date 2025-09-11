В Красноярске вынесли приговор студентке, утопившей младенца в унитазе
В Красноярске вынесли приговор студентке, утопившей младенца в унитазе. Об этом 11 сентября сообщили в Telegram-канале «Плохие новости 18+".
Как указано в публикации, 17-летняя девушка родила на 38-й неделе беременности, оставила девочку в воде. Когда ребенок захлебнулся, студентка выбросила тело в мусорку.
По данным канала, экспертиза установила, что у девушки нет психических расстройств — она понимала, что делает.
Студентке дали 1,5 года лишения свободы.
Фото взято из Telegram-канала «Плохие новости 18+"