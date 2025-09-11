В Белгороде из-за атак БПЛА закрыли торговые центры и школы
В Белгороде из-за атак БПЛА закрыли торговые центры и школы. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, ограничения в регионе действуют вторые сутки. Он отметил, что обстановка остается тяжелой, по областному центру за последние сутки выпустили 41 дрон. Ранены минимум четверо местных жителей.
В Белгородском районе зафиксированы атаки 45 дронов, пострадали трое человек, в том числе 14-летняя девочка. Из-за обострения обстановки в Белгороде и Белгородском районе сегодня школы работают дистанционно, крупные торговые центры остаются закрыты.