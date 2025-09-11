Участник СВО, полковник, командир полка № 387 Михаил Давыдов вручил благодарственные письма рязанцам за содействие в усилении боевого потенциала подразделения для выполнения боевых задач в зоне СВО

В мероприятии приняли участие заместители секретаря регионального отделения «Единой России» — председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, руководитель регионального исполкома партии Юлия Феоктистова, депутат Рязанской областной Думы Роман Иголкин, руководитель штаба общественной поддержки «Единой России» Анна Иванова.

Татьяна Панфилова не раз бывала в зоне СВО с гуманитарной миссией и давно знакома с Михаилом Давыдовым и его подчиненными.

«Для бойцов каждая наша встреча там, в зоне СВО, это встреча с близкими родственниками, с которыми давно не виделись, но очень соскучились. И всегда есть желание поговорить, обнять. Им важно чувствовать нашу поддержку. И они ждут этих встреч», — отметила Татьяна Панфилова.

В составе 387-го мотострелкового полка воздушно-десантных войск служат мобилизованные рязанцы и представители Тульской, Липецкой и Тамбовской областей. Он был сформирован в октябре 2022 года.

Михаил Давыдов рассказал о начале боевого пути полка, начиная от формирования, об условиях жизни бойцов. Рязанцы с честью выполняют свой воинский долг, выполняя поставленные командованием задачи.

«Я искренне благодарен всем рязанцам, кто вносит свой вклад в общее дело. За ту помощь, которую вы оказываете нам, участникам СВО. Победить можно только сообща», — подчеркнул Михаил Давыдов.

Он вручил благодарственные письма от командования полка представителям ТОС, волонтерских организаций, участникам проектов «ГЕРОИ62» и «Защита62» — тем, кто оказывает помощь в поддержке бойцов.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда избирательного объединения «Рязанское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»