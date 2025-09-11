Рязанцы сообщили о водителе, создающем аварийные ситуации на дороге
На опубликованных кадрах видно, как водитель несколько раз нарушил ПДД и создает аварийные ситуации, выезжая на встречную полосу. «Прошу сотрудников ГАИ проверить водителя данного автомобиля на предмет адекватности и трезвости. 19:10 11 сентября в п. Мурмино (в сторону Спасска-Рязанского)», — отметили очевидцы.
