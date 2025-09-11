Рязанцы рассказали о дорожных конусах в популярном у нарушителей ПДД месте
Речь идет о развязке возле села Шумашь. Там установили пластиковые разделители между полосами встречного направления. «Нарушить ПДД и повернуть налево со стороны спасской трассы больше не получится», — сказано в посте.
