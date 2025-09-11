Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 11
21°
Птн, 12
18°
Сбт, 13
18°
ЦБ USD 84.92 1.68 11/09
ЦБ EUR 99.82 1.79 11/09
Нал. USD 85.60 / 84.50 11/09 11:50
Нал. EUR 100.07 / 100.89 11/09 11:50
Новости
Итоги года New
Публикации
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
Вчера 18:09
1 328
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
2 854
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
1 703
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
2 161
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Россиянам назвали правило для выгодной покупки авиабилетов осенью
Речь идет о раннем бронировании. Отмечается, что подавляющая их часть в осенний период (62%) приходится на рейсы по России. Средний чек снизился на 28% по сравнению с летними перелетами. Наиболее популярными направлениями стали Москва (13%), Сочи (12%), Санкт-Петербург (5%), Калининград (4%), Минеральные Воды (4%), Махачкала (3%), Екатеринбург (3%), Казань (3%) и Уфа (2%). На международных направлениях, по мнению экспертов, лучше всего бронировать билеты за полтора месяца до вылета.

Россиянам назвали правило для выгодной покупки авиабилетов осенью. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на сервис «Авиасейлс».

Речь идет о раннем бронировании. Отмечается, что подавляющая их часть в осенний период (62%) приходится на рейсы по России. Средний чек снизился на 28% по сравнению с летними перелетами. Наиболее популярными направлениями стали Москва (13%), Сочи (12%), Санкт-Петербург (5%), Калининград (4%), Минеральные Воды (4%), Махачкала (3%), Екатеринбург (3%), Казань (3%) и Уфа (2%).

На международных направлениях, по мнению экспертов, лучше всего бронировать билеты за полтора месяца до вылета.

Согласно статистике сервиса, на зарубежные рейсы приходится 38% от общего числа купленных билетов этой осенью. Средняя стоимость перелета снизилась на 3% по сравнению с периодом с июня по август. Наибольший интерес среди ранних бронирований вызвали полеты в Узбекистан (25%), Турцию (12%), Армению (6%), Китай (5%), Грузию (4%), Кыргызстан (4%), Казахстан (4%), Беларусь (3%), Азербайджан (3%) и Японию (3%).