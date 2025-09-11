Россиянам назвали правило для выгодной покупки авиабилетов осенью

Речь идет о раннем бронировании. Отмечается, что подавляющая их часть в осенний период (62%) приходится на рейсы по России. Средний чек снизился на 28% по сравнению с летними перелетами. Наиболее популярными направлениями стали Москва (13%), Сочи (12%), Санкт-Петербург (5%), Калининград (4%), Минеральные Воды (4%), Махачкала (3%), Екатеринбург (3%), Казань (3%) и Уфа (2%). На международных направлениях, по мнению экспертов, лучше всего бронировать билеты за полтора месяца до вылета.

Россиянам назвали правило для выгодной покупки авиабилетов осенью. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на сервис «Авиасейлс».

Согласно статистике сервиса, на зарубежные рейсы приходится 38% от общего числа купленных билетов этой осенью. Средняя стоимость перелета снизилась на 3% по сравнению с периодом с июня по август. Наибольший интерес среди ранних бронирований вызвали полеты в Узбекистан (25%), Турцию (12%), Армению (6%), Китай (5%), Грузию (4%), Кыргызстан (4%), Казахстан (4%), Беларусь (3%), Азербайджан (3%) и Японию (3%).