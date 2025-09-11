Россиянам назвали правило для выгодной покупки авиабилетов осенью. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на сервис «Авиасейлс».
Речь идет о раннем бронировании. Отмечается, что подавляющая их часть в осенний период (62%) приходится на рейсы по России. Средний чек снизился на 28% по сравнению с летними перелетами. Наиболее популярными направлениями стали Москва (13%), Сочи (12%), Санкт-Петербург (5%), Калининград (4%), Минеральные Воды (4%), Махачкала (3%), Екатеринбург (3%), Казань (3%) и Уфа (2%).
На международных направлениях, по мнению экспертов, лучше всего бронировать билеты за полтора месяца до вылета.
Согласно статистике сервиса, на зарубежные рейсы приходится 38% от общего числа купленных билетов этой осенью. Средняя стоимость перелета снизилась на 3% по сравнению с периодом с июня по август. Наибольший интерес среди ранних бронирований вызвали полеты в Узбекистан (25%), Турцию (12%), Армению (6%), Китай (5%), Грузию (4%), Кыргызстан (4%), Казахстан (4%), Беларусь (3%), Азербайджан (3%) и Японию (3%).