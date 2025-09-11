Россиян предупредили о надвигающейся магнитной буре
По словам специалистов, с 13 по 14 сентября на Земле ожидаются магнитные бури 2 и 3 уровней по 5 балльной шкале. Их причиной стало появление на видимой стороне Солнца необычно крупной экваториальной корональной дыры.
Россиян предупредили о надвигающейся магнитной буре. Об этом сообщают представили лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
По словам специалистов, с 13 по 14 сентября на Земле ожидаются магнитные бури 2 и 3 уровней по 5 балльной шкале.
Их причиной стало появление на видимой стороне Солнца необычно крупной экваториальной корональной дыры.