Россиян начнут массово увольнять осенью
Анализ показал, что каждая десятая организация намерена сократить штат сотрудников. При этом всего четверть работодателей планируют набирать новых работников. Проблема может в первую очередь затронуть сферы строительства, розничной торговли, консалтинга, добычи сырья и машиностроения. Отмечается, что это происходит на фоне исторически низкого уровня безработицы. Эксперты объясняют такую ситуацию увеличением издержек, повышением налогов, снижением спроса и необходимостью повышения зарплат.
Россиян начнут массово увольнять осенью. Об этом написала «Газета. ру» на основе исследований сервисов «Работа. ру» и «СберПодбор».
Анализ показал, что каждая десятая организация намерена сократить штат сотрудников. При этом всего четверть работодателей планируют набирать новых работников.
Проблема может в первую очередь затронуть сферы строительства, розничной торговли, консалтинга, добычи сырья и машиностроения. Отмечается, что это происходит на фоне исторически низкого уровня безработицы. Эксперты объясняют такую ситуацию увеличением издержек, повышением налогов, снижением спроса и необходимостью повышения зарплат.