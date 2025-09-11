Минздрав Рязанской области заявил о нехватке вакцины от коклюша для детей

В министерстве здравоохранения заявили, что в Рязанской области не хватает только одного вида вакцины от дифтерии, столбняка, полиомиелита, коклюша и гемофильной инфекции для детей. В медучреждения региона не поступил «Пентаксим». На это жаловались рязанцы в соцсетях. В министерстве рассказали, что вакцина закупается за счет федерального бюджета и поставляется в регионы централизованно. «Ближайшие сроки поставки — октябрь-ноябрь 2025 года», — отметили в минздраве. При этом область обеспечена в достаточном количестве всеми остальными вакцинами.

В министерстве здравоохранения заявили, что в Рязанской области не хватает только одного вида вакцины от дифтерии, столбняка, полиомиелита, коклюша и гемофильной инфекции для детей. Об этом рассказали РЗН. Инфо в ответе на запрос.

В медучреждения региона не поступил «Пентаксим». На это жаловались рязанцы в соцсетях. В министерстве рассказали, что вакцина закупается за счет федерального бюджета и поставляется в регионы централизованно.

«Ближайшие сроки поставки — октябрь-ноябрь 2025 года», — отметили в минздраве.

При этом область обеспечена в достаточном количестве всеми остальными вакцинами.

Показатель по заболеваемости коклюшем в 2025 году в Рязанской области — три человека на 100 тысяч населения, корью — 0,9 на 100 тысяч населения.

По данным министерства, ежегодно прививки против инфекционных болезней получают около 180 тысяч детей и 350 тысяч рязанцев.