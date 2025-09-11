Малков заявил о нецелесообразности вкладывать деньги в профессиональные команды Рязани

По его словам, у рязанских властей два приоритета: не выбирать себе какой-то любимый вид спорта, все вкладывая в него и развитие местных спортсменов и детско-юношеского спорта. «Всегда есть соблазн вложить деньги в профессиональную хоккейную команду, выйти в плей-офф, занять хорошие позиции на пьедестале. Но это простое решение, которое ничего не дает для региона, кроме сиюминутного подъема гордости», — отметил Малков. Он заявил, что задача властей — создать такую систему, которая позволит сформировать команды по всем основным видам спорта, и дать возможность каждому заниматься буквально во всех уголках региона тем, чем он хочет.

Малков заявил о нецелесообразности вкладывать деньги в профессиональный команды Рязани. Об этом он рассказал в беседе с «РБ Спорт» .

По его словам, у рязанских властей два приоритета: не выбирать себе какой-то любимый вид спорта, все вкладывая в него и развитие местных спортсменов и детско-юношеского спорта.

«Всегда есть соблазн вложить деньги в профессиональную хоккейную команду, выйти в плей-офф, занять хорошие позиции на пьедестале. Но это простое решение, которое ничего не дает для региона, кроме сиюминутного подъема гордости», — отметил Малков.

Он заявил, что задача властей — создать такую систему, которая позволит сформировать команды по всем основным видам спорта, и дать возможность каждому заниматься буквально во всех уголках региона тем, чем он хочет.

«Профессиональный спорт вырастает из массового — не наоборот. Это есть наш приоритет. У нас, конечно, присутствует и профессиональный спорт, мы завоевываем места, где-то даже ставим исторические рекорды. Футбол, хоккей, волейбол, баскетбол, индивидуальные виды спорта. У нас есть, например, выдающийся результат в гребле — Захар Петров, воспитанник касимовской школы Рязанской области. Но еще раз повторю: профессиональный спорт должен вырастать из массового, любительского и детско-юношеского, а не наоборот — мы где-то кого-то нашли, купили, и он выступает за Рязанскую область и показывает результат. Это не наш путь», — заключил губернатор.