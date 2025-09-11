Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 11
21°
Птн, 12
18°
Сбт, 13
17°
ЦБ USD 85.66 0.74 12/09
ЦБ EUR 99.74 -0.08 12/09
Нал. USD 85.09 / 85.00 11/09 18:25
Нал. EUR 99.50 / 101.75 11/09 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
Вчера 18:09
1 538
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
3 847
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
1 755
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
2 254
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Малков заявил о нецелесообразности вкладывать деньги в профессиональные команды Рязани
По его словам, у рязанских властей два приоритета: не выбирать себе какой-то любимый вид спорта, все вкладывая в него и развитие местных спортсменов и детско-юношеского спорта. «Всегда есть соблазн вложить деньги в профессиональную хоккейную команду, выйти в плей-офф, занять хорошие позиции на пьедестале. Но это простое решение, которое ничего не дает для региона, кроме сиюминутного подъема гордости», — отметил Малков. Он заявил, что задача властей — создать такую систему, которая позволит сформировать команды по всем основным видам спорта, и дать возможность каждому заниматься буквально во всех уголках региона тем, чем он хочет.

Малков заявил о нецелесообразности вкладывать деньги в профессиональный команды Рязани. Об этом он рассказал в беседе с «РБ Спорт».

По его словам, у рязанских властей два приоритета: не выбирать себе какой-то любимый вид спорта, все вкладывая в него и развитие местных спортсменов и детско-юношеского спорта.

«Всегда есть соблазн вложить деньги в профессиональную хоккейную команду, выйти в плей-офф, занять хорошие позиции на пьедестале. Но это простое решение, которое ничего не дает для региона, кроме сиюминутного подъема гордости», — отметил Малков.

Он заявил, что задача властей — создать такую систему, которая позволит сформировать команды по всем основным видам спорта, и дать возможность каждому заниматься буквально во всех уголках региона тем, чем он хочет.

«Профессиональный спорт вырастает из массового — не наоборот. Это есть наш приоритет. У нас, конечно, присутствует и профессиональный спорт, мы завоевываем места, где-то даже ставим исторические рекорды. Футбол, хоккей, волейбол, баскетбол, индивидуальные виды спорта. У нас есть, например, выдающийся результат в гребле — Захар Петров, воспитанник касимовской школы Рязанской области. Но еще раз повторю: профессиональный спорт должен вырастать из массового, любительского и детско-юношеского, а не наоборот — мы где-то кого-то нашли, купили, и он выступает за Рязанскую область и показывает результат. Это не наш путь», — заключил губернатор.