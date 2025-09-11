Количество выданных кредиток в России в августе увеличилось на 23%

Средний лимит составил 150 тысяч руб. Как указано в публикации, основной причиной роста стало смягчение денежно-кредитной политики Банка России. Отмечается, что россияне, сдерживавшие расходы в период высокой ключевой ставки, начали активнее использовать кредитные возможности. По данным «Ъ», ожидается, что рост продолжится в сентябре.

Эксперты считают, что к концу 2025 года ключевая ставка может снизиться до 13%, что поспособствует восстановлению рынка.