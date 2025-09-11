616 миллионов выделили на капремонт трубопровода в Песочне

В Песочне капитально отремонтируют участок трубопровода Окской очистной станции. Согласно сайту госзакупок, начальная цена тендера — 615 миллионов 661 тысяча 890 рублей.
В документах закупки написано, что ремонт пройдет на участке трубопровода на пересечении улиц Большая и Тимакова. Предусмотрена замена стальной трубы на объекте, а также ремонт действующих смотровых колодцев и камер на трех участках. Кроме того, подрядчик механически прочистит и промоет отремонтированную часть водопровода. После ремонта восстановят покрытия и элементы благоустройства.
Как указано в документации, это — главный водовод подачи ресурса в Рязани. Он был введен в эксплуатацию в 1992 году.
Заказчик — МП «Водоканал города Рязани». Ремонт проведут до 31 декабря 2026 года.