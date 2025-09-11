43% рязанцев выступили против штрафов и увольнений за флирт на работе
Отмечается, что парламентарии осудили флирт на рабочих местах и предложили ввести наказания для состоящих браке сотрудников, допускающих подобные вольности. Согласно проведенному опросу, идею поддержали 18% рязанцев. Против выступили 43% опрошенных. Еще 39% затруднились дать однозначную оценку. Противников идеи среди мужчин больше, чем среди женщин (53 и 33% соответственно). Как отметили в SuperJob, одинокие рязанцы активно критикуют попытки вмешательства парламентариев в частную жизнь.
