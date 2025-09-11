Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 11
21°
Птн, 12
18°
Сбт, 13
18°
ЦБ USD 84.92 1.68 11/09
ЦБ EUR 99.82 1.79 11/09
Нал. USD 85.60 / 84.50 11/09 11:50
Нал. EUR 100.07 / 100.89 11/09 11:50
Новости
Итоги года New
Публикации
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
Вчера 18:09
1 328
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
2 854
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
1 703
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
2 161
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
43% рязанцев выступили против штрафов и увольнений за флирт на работе
Отмечается, что парламентарии осудили флирт на рабочих местах и предложили ввести наказания для состоящих браке сотрудников, допускающих подобные вольности. Согласно проведенному опросу, идею поддержали 18% рязанцев. Против выступили 43% опрошенных. Еще 39% затруднились дать однозначную оценку. Противников идеи среди мужчин больше, чем среди женщин (53 и 33% соответственно). Как отметили в SuperJob, одинокие рязанцы активно критикуют попытки вмешательства парламентариев в частную жизнь.

43% рязанцев выступили против штрафов и увольнений за флирт на работе. Об этом сообщает SuperJob.

Отмечается, что недавно православные парламентарии осудили флирт на рабочих местах и предложили ввести наказания для состоящих браке сотрудников, допускающих подобные вольности.

Согласно проведенному опросу, идею поддержали 18% рязанцев. Против выступили 43% опрошенных. Еще 39% затруднились дать однозначную оценку.

Противников идеи среди мужчин больше, чем среди женщин (53 и 33% соответственно). Как отметили в SuperJob, одинокие рязанцы активно критикуют попытки вмешательства парламентариев в частную жизнь.