22-летнего жителя рязанского села задержали за серию краж
В Сасовском районе задержали мужчину за серию краж из дачных домов. Об этом 11 сентября сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Весной 2025 года в полицию обратились 69-летний житель Москвы и 71-летний житель Чебоксар. Пенсионеры приехали на дачу в село Вялсы Сасовского района и обнаружили, что у них украли лодочные моторы, наборы инструментов, «болгарку», заточный станок и дюралевую канистру, два триммера. Замки дверей домов и сараев были взломаны.

Полицейские выяснили, что москвич продает инструмент, похожий на похищенный. Житель столицы пояснил, что его знакомый из села Сасовского района так расплатился с ним за денежный долг.

Полицейские выяснили, что к кражам причастен 22-летний молодой человек, ранее судимый за грабеж. Он скрывался от полиции. Злоумышленника разыскали в автосервисе в Подольском районе Московской области, где он работал, и задержали.

По предварительной информации полиции, похищенное злоумышленник прятал в тайнике — в отверстии водосточной трубы на окраине села, а потом продавал.

Возбуждены уголовные дела.