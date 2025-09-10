За лето в России пропали более 250 детей

За лето 2025 года в России пропали 253 ребенка. Об этом 10 сентября сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на данные проекта «Помощь в поиске детей», запущенного командой приложения «Где мои дети».

Отмечается, что в июне зарегистрировано 87 случаев, в июле — 82, в августе — 84.

Как указано в публикации, из 253 пропавших живыми найдены 227 детей. Погибли 15 человек. 11 детей до сих пор находятся в розыске.

Больше всего пропаж зарегистрировано в Приморском крае (60 человек), Калининградской области (26 человек), Свердловской области (19 человек) и Кузбассе (13 человек).