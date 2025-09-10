Юрист предупредила россиян об уголовной ответственности за анекдоты. Об этом пишет издание «Абзац» со ссылкой на доктора юридических наук Людмилу Айвар.
Она пояснила, что, если шутка содержит нецензурные выражения и рассказана в общественном транспорте, это может быть квалифицировано как мелкое хулиганство. В таком случае нарушителю может грозить штраф или арест на срок до 15 суток. Если анекдот унижает конкретного человека или задевает религиозные чувства, ответственность будет более строгой, а штрафы выше.
Шутки, разжигающие ненависть по национальному или религиозному признакам, могут подпасть под статью 282 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за возбуждение ненависти или вражды. Если в анекдоте содержатся призывы к терроризму или его оправдание, это уже попадает под статью 205.2 УК РФ, за что предусмотрено лишение свободы на срок до семи лет.