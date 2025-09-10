Юрист предупредила россиян об уголовной ответственности за анекдоты

Юрист предупредила россиян об уголовной ответственности за анекдоты. Об этом пишет издание «Абзац» со ссылкой на доктора юридических наук Людмилу Айвар.

Она пояснила, что, если шутка содержит нецензурные выражения и рассказана в общественном транспорте, это может быть квалифицировано как мелкое хулиганство. В таком случае нарушителю может грозить штраф или арест на срок до 15 суток. Если анекдот унижает конкретного человека или задевает религиозные чувства, ответственность будет более строгой, а штрафы выше.

Шутки, разжигающие ненависть по национальному или религиозному признакам, могут подпасть под статью 282 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за возбуждение ненависти или вражды. Если в анекдоте содержатся призывы к терроризму или его оправдание, это уже попадает под статью 205.2 УК РФ, за что предусмотрено лишение свободы на срок до семи лет.