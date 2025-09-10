В Рязанской области произошел крупный пожар
ЧП случилось рано утром 9 сентября в поселке Ибердский. Загорелся склад с зерном. Площадь пожара составила 960 квадратных метров Возгорание тушили 13 человек. Повреждено 960 тонн пшеницы. Причину и ущерб устанавливаются.
