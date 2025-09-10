В Рязанской области пешеход после ДТП попал в реанимацию

ДТП произошло 9 сентября, примерно в 20.40, за перекрестком федеральной трассы Р-22 и дороги, ведущей к селу Журавинка. Предварительно установлено, что автомобиль Volkswagen Caravelle, за рулем которого был 65-летний житель Ряжска, сбил 50-летнего уроженца одной из среднеазиатских республик. Пешехода в тяжелом состоянии доставили в Ряжскую районную больницу, мужчина находится в реанимации. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

