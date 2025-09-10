В Рязани завершился музыкальный фестиваль «Голос города»

В Лесопарке 6 сентября прошел финал музыкального проекта «Голос города». Об этом сообщили организаторы.

Коллективы и сольные исполнители весной и летом выступали на открытых сценах проекта в разных районах Рязани. В финале сезона лучшие артисты собрались на одной площадке и показали свои номера.

На протяжении восьми часов музыканты выступали на нескольких тематических сценах. Это музыкальные и танцевальные баттлы, диджей-сеты, поэтические и другие выступления.

«На площадке фестиваля мы сумели объединить более пятидесяти артистов разных жанров и направлений. „Голос города“ — это не просто проект с участием музыкантов. Это непередаваемые эмоции и в первую очередь люди, которые могут себя попробовать, презентовать, раскрыться. А рязанцы, в свою очередь узнают имена новых звезд. Возможно в будущем — мирового масштаба», — сказал руководитель проекта «Голос города» в Рязани Илья Буренин.

Он добавил, что проект был создан, чтобы молодые и талантливые артисты могли реализоваться.

«Все началось с нескольких площадок в Томске два года назад, а сегодня „Голос города“ — это 32 региона, в том числе и Рязанская область. Будем и дальше поддерживать талантливых молодых людей!» — заключил Илья Буренин.