В России выросло производство красной икры благодаря успешной лососевой путине

Отмечается, что с начала лососевой путины (с 1 мая) количество промаркированной продукции увеличилось на 18% и достигло 7,31 тысячи тонн. Увеличение производства красной икры объясняется повышением вылова тихоокеанских лососей, из которых производится более 90% всей красной икры в стране. Специалисты отметили, что в этом году путина прошла успешно.

В России наблюдается рост производства красной икры благодаря успешной лососевой путине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Всероссийскую Ассоциацию Рыбохозяйственных Предприятий, Предпринимателей И Экспортеров.

Отмечается, что с начала лососевой путины (с 1 мая) количество промаркированной продукции увеличилось на 18% и достигло 7,31 тысячи тонн.

Увеличение производства красной икры объясняется повышением вылова тихоокеанских лососей, из которых производится более 90% всей красной икры в стране. Специалисты отметили, что в этом году путина прошла успешно.

Фото: Шедеврум.