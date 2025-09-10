Рязань
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
Список уличных туалетов в Рязани
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
В России могут заблокировать ZOOM
Американская платформа для видеосвязи Zoom может быть заблокирована в России в ближайшее время. Об этом сообщил генеральный директор платформы TeleBoss Илья Мамуткин, ссылаясь на обсуждения в российском телекоммуникационном секторе.

Мамуткин отметил, что российский рынок видеосервисов находится на переломном этапе, где обсуждается блокировка иностранных платформ, включая Zoom и Google Meet, которые уже сталкиваются с проблемами в работе.

По словам эксперта, возможная блокировка этих сервисов может привести к росту популярности отечественного мессенджера MAX и других российских платформ. Он подчеркнул, что одной из ключевых задач государства является обеспечение цифрового суверенитета.

В то же время Мамуткин отметил, что отказ от иностранных сервисов может создать серьезные вызовы для корпоративного сектора, образования и онлайн-услуг, которые долгое время использовали эти платформы для удаленной работы. Тем не менее, он считает, что кризисы открывают новые возможности для роста и инноваций. Эксперт также указал на то, что на российском рынке уже появились решения, способные заменить западные продукты, однако их способность выдержать нагрузку миллионов пользователей остается под вопросом. Важно, чтобы новые сервисы завоевали доверие пользователей благодаря качеству своей работы.