В России хотят полностью запретить движение электросамокатов у школ и больниц
В России предложили полностью запретить движение самокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) вблизи образовательных и медицинских учреждений. С такой инициативой выступил депутат МО Петербурга Михаил Ветров, который также является председателем Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг, пишет RT. В своем обращении Ветров отметил, что самокаты представляют собой одну из основных угроз на российских дорогах и тротуарах. Он подчеркнул необходимость ограничения их движения рядом со школами, детскими садами и поликлиниками, а также призвал запретить парковку СИМ в этих зонах и ограничить возможность проката.
В России предложили полностью запретить движение самокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) вблизи образовательных и медицинских учреждений. С такой инициативой выступил депутат МО Петербурга Михаил Ветров, который также является председателем Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг, пишет
В своем обращении Ветров отметил, что самокаты представляют собой одну из основных угроз на российских дорогах и тротуарах. Он подчеркнул необходимость ограничения их движения рядом со школами, детскими садами и поликлиниками, а также призвал запретить парковку СИМ в этих зонах и ограничить возможность проката.
Данную инициативу поддержали и другие депутаты.