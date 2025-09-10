В Москве врач-педиатр выпал с 18-го этажа после помощи ребенку

Врач-педиатр покончил с собой после оказания помощи ребенку в Москве. Об этом сообщили в телеграм-канале «112».

Ночью бригада скорой приехала на вызов к ребенку, осмотрела его и собиралась уехать. Позже на тот же адрес вызвали другую бригаду — уже для педиатра.

Врач вышел на балкон и, по предварительным данным, выпал с 18-го этажа. Он скончался до приезда коллег.

По факту происшествия начата проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Фото: 112