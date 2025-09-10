В Госдуме предложили признать бедными россиян с зарплатой меньше 43 тысяч рублей

В России предложили установить «грань бедности» на уровне 43 тысяч рублей. Об этом пишет НСН со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Миронова.
Он считает, что граждане, зарабатывающие менее этой суммы в месяц, должны быть признаны бедными.
В настоящее время Росстат определяет границу бедности в 16 863 рубля, что, по словам Миронова, является недостаточным для обеспечения базовых потребностей. Депутат отметил, что значительная часть этой суммы уходит на оплату жилищно-коммунальных услуг и проезда, оставляя лишь 300 рублей в день на питание.
Миронов также акцентировал внимание на том, что расходы на лекарства, одежду и обувь не учитываются в текущем определении границы бедности. Он подчеркнул, что это не отражает реального положения дел и является лишь «гранью выживания».
Депутат добавил, что можно установить границу бедности на уровне пяти тысяч рублей и затем «радоваться» снижению уровня бедности, но это будет лишь манипуляцией с цифрами.