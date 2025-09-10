В Госдуме предложили признать бедными россиян с зарплатой меньше 43 тысяч рублей

В России предложили установить границу бедности на уровне 43 тысяч рублей, сообщает НСН со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Миронова. По его мнению, граждане с доходом ниже этой суммы должны считаться бедными. Сейчас Росстат считает границу бедности 16 863 рублей, что, по словам Миронова, недостаточно: значительная часть уходит на ЖКУ и проезд, оставляя около 300 рублей в день на питание. Он также отметил, что в расчёте не учитываются расходы на лекарства, одежду и обувь, поэтому текущее определение — лишь «грань выживания». Миронов добавил, что можно формально установить границу в 5 тысяч и «радоваться» снижению бедности, но это будет манипуляцией цифрами.

