Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 10
20°
Чтв, 11
21°
Птн, 12
18°
ЦБ USD 84.92 1.68 11/09
ЦБ EUR 99.82 1.79 11/09
Нал. USD 85.10 / 84.00 10/09 18:30
Нал. EUR 99.30 / 100.49 10/09 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
1 час назад
220
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
2 207
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
1 405
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
2 009
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Госдуме предложили признать бедными россиян с зарплатой меньше 43 тысяч рублей
В России предложили установить границу бедности на уровне 43 тысяч рублей, сообщает НСН со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Миронова. По его мнению, граждане с доходом ниже этой суммы должны считаться бедными. Сейчас Росстат считает границу бедности 16 863 рублей, что, по словам Миронова, недостаточно: значительная часть уходит на ЖКУ и проезд, оставляя около 300 рублей в день на питание. Он также отметил, что в расчёте не учитываются расходы на лекарства, одежду и обувь, поэтому текущее определение — лишь «грань выживания». Миронов добавил, что можно формально установить границу в 5 тысяч и «радоваться» снижению бедности, но это будет манипуляцией цифрами.

В России предложили установить «грань бедности» на уровне 43 тысяч рублей. Об этом пишет НСН со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Миронова.

Он считает, что граждане, зарабатывающие менее этой суммы в месяц, должны быть признаны бедными.

В настоящее время Росстат определяет границу бедности в 16 863 рубля, что, по словам Миронова, является недостаточным для обеспечения базовых потребностей. Депутат отметил, что значительная часть этой суммы уходит на оплату жилищно-коммунальных услуг и проезда, оставляя лишь 300 рублей в день на питание.

Миронов также акцентировал внимание на том, что расходы на лекарства, одежду и обувь не учитываются в текущем определении границы бедности. Он подчеркнул, что это не отражает реального положения дел и является лишь «гранью выживания».

Депутат добавил, что можно установить границу бедности на уровне пяти тысяч рублей и затем «радоваться» снижению уровня бедности, но это будет лишь манипуляцией с цифрами.