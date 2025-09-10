В Екатеринбурге двухлетний ребенок насмерть отравился уксусом

В Екатеринбурге двухлетний ребенок насмерть отравился уксусом. Об этом сообщили в Telegram-канале «Плохие новости 18+".

Отмечается, что 21-летняя девушка ушла справлять нужду и оставила двухлетнего мальчика на кухне. Он начал открывать все дверцы, нашел прозрачную бутылку и выпил содержимое.

По данным канала, ребенок внезапно закричал. Девушка забежала и увидела, что мальчик показывает руками на рот. Рядом лежала бутылка с 70-процентным уксусом.

Мать вызвала скорую, бригада приехала через считанные минуты. Отмечается, что ребенка доставили в реанимацию, через четыре часа врачи констатировали смерть.

Фото взято из Telegram-канала «Плохие новости 18+"