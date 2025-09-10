В Адлере от осколков БПЛА погиб человек

В Адлере от осколков БПЛА погиб человек. Об этом сообщили в Telegram-канале «Осторожно, новости».

Со ссылкой на губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева отмечается, что водитель автомобиля погиб ночью 9 сентября от атаки беспилотника. Осколки попали в машину, где находился мужчина.

«У нас дрон взорвался. Там на улице человек погиб в машине. У нас дома окна выбило. Все, что я успела — схватить ребенка и выбежать в подъезд с криками. Сын проснулся», — рассказали очевидцы «Осторожно, новости».

По словам местных жителей, атака была около трех часов ночи, у припаркованных автомобилей и домов повредило стекла. Кроме того, осколки БПЛА повредили могилу времен Великой Отечественной войны.

«Тут два летчика были похоронены, а вот дрон лежит», — отметили очевидцы.

Уточняется, что после атаки БПЛА около шести частных домов повреждено, у них разрушены фасады, крыши и окна.

Фото и видео: Telegram-канал «Осторожно, новости»