В Адлере от осколков БПЛА погиб человек. Об этом сообщили в Telegram-канале «Осторожно, новости».
Со ссылкой на губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева отмечается, что водитель автомобиля погиб ночью 9 сентября от атаки беспилотника. Осколки попали в машину, где находился мужчина.
«У нас дрон взорвался. Там на улице человек погиб в машине. У нас дома окна выбило. Все, что я успела — схватить ребенка и выбежать в подъезд с криками. Сын проснулся», — рассказали очевидцы «Осторожно, новости».
По словам местных жителей, атака была около трех часов ночи, у припаркованных автомобилей и домов повредило стекла. Кроме того, осколки БПЛА повредили могилу времен Великой Отечественной войны.
«Тут два летчика были похоронены, а вот дрон лежит», — отметили очевидцы.
Уточняется, что после атаки БПЛА около шести частных домов повреждено, у них разрушены фасады, крыши и окна.
Фото и видео: Telegram-канал «Осторожно, новости»