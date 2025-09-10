Умерла заслуженная артистка РСФСР Агнесса Петерсон

9 сентября артистке исполнилось 89 лет. Отмечается, что она скончалась после продолжительной болезни. «Мы очень надеялись, что Агнесса Оскаровна победит недуг и вернется на сцену, но увы», — написали в пресс-службе театра. За 60-летнюю карьеру Петерсон сыграла в Вахтанговском театре более тридцати значимых ролей. С 1950-х по конец 1990-х она также снималась в кино, например, сыграла Фрузю в фильме «Дамы и гусары», одну из дам на свадьбе в «Драме на охоте» и Илону в «Легкой руке».

Фото: Telegram-канал театра имени Евгения Вахтангова