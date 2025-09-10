Ученые сообщили о необъяснимой магнитной буре на Земле

Явление зафиксировали минувшей ночью, однако его не было в прогнозах. «По видимому, единственным объяснением произошедшего, выглядящим хоть сколь-либо научно, является формирование так называемой необычно крупной суббури — явления, при котором энергия магнитосферы высвобождается без явных внешних причин», — пояснили в сообщении лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.