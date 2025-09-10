Рязанскую компанию оштрафовали за нарушение правил обращения с пестицидами
Штраф получила компания ООО «Фермерский дом «Букрино». По данным ведомства, владелец компании допустил ряд нарушений при работе в информационной системе ФГИС ППА «Сатурн» при применении пестицидов и соблюдения установленных регламентов, затрагивающих, в том числе, пчеловодов. Владельца компании оштрафовали, его также обязали устранить нарушения в установленные сроки.
