Рязанская епархия пригласила желающих на велопробег ко Дню трезвости

Заезд пройдет 11 сентября от Благовещенского храма до Орехового озера и в обратном направлении. Его возглавит настоятель храма в честь иконы «Неупиваемая Чаша» поселке Варские Вячеслав Мамаев. Старт назначен на 15:00. Перед началом мероприятия священник проведет краткий молебен для участников. Желающим присоединиться потребуется велосипед.