Новости
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
1 час назад
220
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
2 207
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
1 405
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
2 009
Рязанцы сообщили об измененной схеме движения в районе ТЦ «НИТИ»
По словам водителей, на перекрестке в районе ТЦ «НИТИ» изменили схему проезда по направлению в Дашково-Песочню. «Теперь поворот на улицу Радиозаводская необходимо осуществлять с крайней левой полосы и при определенном сигнале светофора. А движение прямо осуществляется со средней и крайней правой полос. Уже и светофор заменили (с отдельной секцией) и новые знаки движения по полосам повесили, но наши водители этого в упор не видят», — отметили в посте.

Рязанцы сообщили об измененной схеме движения в районе ТЦ «НИТИ». Об этом сообщает паблик «Подслушано у водителей Рязани».

По словам водителей, на перекрестке в районе ТЦ «НИТИ» изменили схему проезда по направлению в Дашково-Песочню.

«Теперь поворот на улицу Радиозаводская необходимо осуществлять с крайней левой полосы и при определенном сигнале светофора. А движение прямо осуществляется со средней и крайней правой полос. Уже и светофор заменили (с отдельной секцией) и новые знаки движения по полосам повесили, но наши водители этого в упор не видят», — отметили в посте.