Рязанцы сообщили об измененной схеме движения в районе ТЦ «НИТИ»
По словам водителей, на перекрестке в районе ТЦ «НИТИ» изменили схему проезда по направлению в Дашково-Песочню. «Теперь поворот на улицу Радиозаводская необходимо осуществлять с крайней левой полосы и при определенном сигнале светофора. А движение прямо осуществляется со средней и крайней правой полос. Уже и светофор заменили (с отдельной секцией) и новые знаки движения по полосам повесили, но наши водители этого в упор не видят», — отметили в посте.
